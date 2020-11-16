Сотрудник алтайской колонии за презент пронес телефон и попал под суд

В Рубцовске будут судить бывшего сотрудника исправительного учреждения – мужчину подозревают во взятке за то, что он пронес мобильный телефон для одного из заключенных.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по версии следствия, в сентябре 2020 года сотрудник УФСИН через посредника получил взятку в размере 15 тысяч рублей за передачу осужденному телефона, который запрещено иметь лицам, отбывающим наказание.

Сотрудник полностью признал свою вину в ходе расследования. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело по статье "Получение должностным лицом взятки" на рассмотрение в суд.