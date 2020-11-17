Эксперт рассказал о преимуществах, которые можно извлечь из старого телефона

Если необходимость в старом смартфоне отпала, отказываться от него все равно не стоит, рассказал замдиректора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин. По его словам, даже неактуальный девайс с минимумом функций может пригодиться в быту.

"Старый телефон можно использовать в качестве навигатора для автомобиля или в качестве видеорегистратора, системы видеонаблюдения или видеоняни. Также устройство можно переделать под портативный телевизор", – сообщил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Также старый смартфон можно использовать как пульт для телевизора – для этого у каждого стримингового сервиса есть фирменное приложение. Еще как вариант – переоборудовать его в будильник или музыкальную колонку.

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