От коуча до ментора. Как успешный предприниматель помогает молодежи найти свое дело

Ментор – это бизнес-наставник для начинающих предпринимателей. Он помогает своему подопечному – менти – найти наилучший способ реализовать идеи по развитию своего дела. В Барнауле менторов обучает центр "Мой бизнес". Здесь прошла подготовку Евгения Буглакова, управляющий партнер компании "ASBA Консалтинг" и организатор известного в Барнауле Клуба читающих бизнесменов. После обучения она стала ментором алтайского реалити-шоу "Фабрика бизнес-идей". В программе "Тема Дня" на радио "Эхо Москвы" Евгения рассказала, как помогает участникам в продвижении стартапов и что происходит за кулисами шоу.

– Расскажите, как проходило обучение менторов?

– С нами работали эксперты федерального уровня. Мы обучались и ораторскому мастерству, и энергетике менторинга, которая необходима в процессе консультирования, ведению Instagram. В общем, были разноплановые тренинги очень высокого уровня.

Было интересно потом обсудить это в группе. Я была одним из главных противников техники менторинга, то есть прямых инструкций подопечному. Я считаю, что ни один человек не может быть профессионалом во всех направлениях и давать непререкаемые советы, как предполагает менторинг. Коучинг, например, более лоялен и предполагает формат вопросов и ответов, когда подопечный сам ищет решение через взаимодействие с коучем.

Преподаватели подчеркивали, что ментор должен предлагать разные варианты. Но я все равно уверена, что личность ментора, его опыт накладывают отпечаток на то, что он доносит. Получается обманчивая вариативность. Это больше стезя, которая заложена ментором исходя из его базиса и опыта.

– "Фабрика бизнес-идей" – что это за проект и какова роль ментора в нем?

– Очень интересный проект, реалити-шоу, в котором участвуют студенты разных вузов. Еще до начала был промежуточный этап, на котором в университетах проводили предварительный отбор. То есть на шоу пришли ребята, проекты которых уже были отобраны в числе лучших. И центр "Мой бизнес" распределил их по менторам, задача которых – помочь вывести проект в финал. Победителю полагается материальное вознаграждение.

– Евгения, сколько тебе досталось подопечных и что это за ребята?

– Мне досталось шесть подопечных, абсолютно рандомным образом. Их проекты из разных сфер, и для меня это вызов, потому что каждый ментор имеет свою специализацию. Конечно, мой профессиональный опыт в компании "ASBA Консалтинг" – 25 лет, уже более 1500 проектов через нас прошли, и это позволяет с широтой посмотреть на идеи подопечных. Но тем не менее сложно держать канву, когда направления проектов варьируются от образовательного или производственного до экологического.

У меня в команде студенты 19-20 лет. Есть и постарше, те, для кого это не первое образование. Вузы разные: это и АлтГУ, и педагогический, и аграрный. Это тоже дает возможность посмотреть, как наше образование работает, какой базис дает ребятам.

– Ты много работаешь с уже состоявшимися бизнесменами. Можешь их сравнить с этими молодыми ребятами? Действительно ли новое поколение уникально, или они похожи с взрослыми опытными бизнесменами?

– Я думаю, что это немного поверхностное поколение – не хотелось бы, конечно, никого обидеть. Например, я делала для ребят такие вызовы: приглашала бизнесменов опытных послушать их проекты и углубить их в бизнес-стезю. И я вижу, что это не очень откликается ребятам, им хочется быстрее, реализовать все как есть, не углубляясь в детали. Но, может быть, это вопрос не поколения, а возраста.

– Что происходит за кадром реалити-шоу?

– Формат реалити-шоу, конечно, накладывает отпечаток на проект, потому что приходится раздваивать свою работу на содержательную часть и работу на камеру, на которую уходит больше времени. Это для меня тоже стало вызовом: организовать составляющую шоу таким образом, чтобы она не мешала рабочему процессу, содержательной части.

В рамках "прокачки" участников мы встречаемся на менторских сессиях. Я помогаю выстроить работу над проектом в канве просчета и продумывания идеи, первых шагов реализации. А в части шоу мы устраиваем различные испытания для ребят, чтобы посмотреть, как они ведут себя в тех или иных ситуациях.

– Какие испытания для участников вы устраивали?

– Например, мы вызвали ребят на завод компании Zias моего клиента и партнера Константина Денисенко, чтобы показать путь успешного предпринимателя, который смог себя сделать без больших базовых инвестиций и развить компанию до федерального масштаба. Для меня было важно, чтобы ребята поверили, что такой путь возможен.

Константин не только провел экскурсию для ребят, но и устроил испытания. Сначала надо было нарисовать деталь – достаточно простую, но у нее было несколько подъемов, скосов: ее нужно было развернуть и нарисовать план. Справились не все – сказывается отсутствие черчения в школах. Целью этого задания было дать подопечным возможность увидеть, что на любую вещь и на любую деталь нужно смотреть с разных плоскостей. Речь идет не только о материальной детали, но и о бизнесе в целом, о взгляде на мир.

Вторым было задание за одну минуту презентовать Константину как потенциальному инвестору свой проект, и Константин давал обратную связь относительно того, вложил бы он деньги в этот проект или нет. Он старался быть достаточно мягким, но справедливым. Некоторым он все-таки дал серьезное направление для развития. И это было для ребят хорошим уроком масштабного видения предпринимателя.

Кроме того, я приглашала ребят в Клуб читающих бизнесменов – послушать спикера. А после обсуждения попросила остаться нескольких известных в городе бизнесменов, и мы устроили "бизнес-баню" проекта. Это была мощная обратная связь для ребят, и я хочу сказать, что некоторые из них "потерялись" после этого испытания – буквально пропали из моего поля зрения. Но это нормально, потому что проект требует большой инициативы от участников, а это предполагает некий эволюционный отсев.

– Какие следующие этапы у проекта?

– Сейчас мы готовим проекты для презентации на финале. Ребята должны будут продемонстрировать соответствие проекта заданным критериям, а комиссия, в составе которой будут бизнесмены, выберет те, которые, по их мнению, наиболее жизнеспособны, нужны обществу и будут реализованы.

– Евгения, расскажи, как появилась идея создать Клуб читающих бизнесменов?

– Из наших ежегодных корпоративных подарков нашим клиентам: мы традиционно дарили книги. И я стала ловить себя на мысли, что обсуждение могло бы быть более богатым, если бы мы собрались все вместе. Это была первая мысль: обогатить наше общение через обсуждение.

Вторая мысль была о том, что я сама не успевала читать все книги из моего списка "к прочтению", который еще и постоянно пополняется рекомендациями коллег, клиентов, друзей. Мне нужен был какой-то внешний стимул. И так пришла идея клуба. Ей еще предшествовала бизнес-площадка "Успех" – этот проект я увидела в Омске у своей коллеги Евгении Климановой. Я за ним наблюдала год и завидовала, а потом решила реализовать подобное в Барнауле.

– Проект реализован точно в таком же формате или есть какие-то особенности?

– Особенность связана с общением в бизнес-среде. У нас очень дружное бизнес-сообщество, но этот нетворкинг сложился у нас именно на клубе. У нас очень легкая атмосфера, встречи проходят одновременно и содержательно, и на волне юмора: мы всегда много смеемся и это, наверное, наша особенность.

– Когда состоялась первая встреча в таком формате?

– Клубу уже три года: первый раз мы собрались в ноябре-декабре 2017 года. Начинали нетрадиционно. Первым спикером клуба был Владимир Гордейчик, генеральный директор "Магиса", и он как личность нестандартная сразу предложил не бизнес-книгу, а книгу советского ученого. Эта книга была о человеке, который всю свою жизнь подчинил четкому следованию графику, времени, поминутному планированию, и мы на ее примере обсуждали жизнь бизнесмена через тайм-менеджмент.

Это была потрясающая полемика. Мы делились собственным личным опытом: кто как планирует, насколько жестко выстраивает рабочий график, какая длина планирования: на несколько лет вперед или на короткий срок. Сейчас, в связи с изменившейся ситуацией в мире, в России, очень поменялась история с планированием. Интересно, что три года назад мы обсуждали долгие планы, а сейчас все живут в коротких спринтах.

– Находишь ли новые полезные идеи после обсуждения книг?

– Я вообще всегда стараюсь резюмировать обсуждение, вынести его в пост, потому что для меня фиксация того, что было услышано, тоже является составной частью клуба. В своих постах я все резюмирую и, соответственно, использую.

– Какие современные книги ты могла бы порекомендовать?

– Я с большим удовольствием прочитала Юваля Харари: вся его трилогия и уже вышедшая четвертая книга – это mast-read. Это научпоп, и Харари даже немного ругают критики за то, что он упрощает науку. Но его "Краткая история будущего" очень занятна тем, что он в какой-то степени предсказывал пандемию, и очень много еще интересных мыслей там можно увидеть.

Также рекомендую Нассима Талеба – от "Антихрупкости" до "Черного лебедя".

Ну и можно следить за анонсами Клуба читающих бизнесменов у меня в Facebook и Instagram: в начале следующего года будет еще одна интересная книга.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

– Мой бизнес – это погружение, драйв от желания достигнуть цели и тонкий холодный расчет планирования и движения по заданной траектории.

Центр "Мой бизнес"

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