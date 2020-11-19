В ВОЗ рассказали об оптимизме в ситуации с COVID-19 в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что уменьшение числа заразившихся коронавирусом за последние сутки стало оптимистичным моментом в ситуации с эпидемией на территории России.

По ее словам, такой позитивный сдвиг произошел благодаря тому, что люди начали соблюдать меры предосторожности.

"Конечно, вы все знаете цифры по России, но сегодня мы увидели <...> оптимистичный момент: на 1500 случаев меньше, чем вчера. Надеемся, что это не временно. Меры стали действовать, это значит, что люди их соблюдают", – сказала Вуйнович в эфире канала "Россия 24".

Накануне федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 20 985 новых случаях коронавируса. Сутками ранее в России зарегистрировали 22 410 больных.