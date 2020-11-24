Рамиль Шамсутдинов назвал в суде причину массового убийства сослуживцев

В Чите прошло первое заседание суда по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года расстрелял своих сослуживцев. По его словам, причиной бойни стала дедовщина в воинской части.

Как пишет "Коммерсантъ", на суде Шамсутдинов говорил, что в части распространены неуставные отношения, а жаловаться на них было бесполезно. Ему не давали спать, били, угрожали расправой и заставляли перечислять деньги другим служащим. Причиной для расстрела, по словам адвоката солдата, стала попытка окунуть его в унитаз и обещание утопить в нем.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров, еще двое получили ранения. В том числе погибли трое солдат из Алтайского края.

В Минобороны отметили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. При этом отец срочника и сам солдат отрицали все слухи о нервном срыве и обвиняли следствие в желании скрыть дедовщину в части. При этом ранее комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров.