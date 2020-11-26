Победившую на выборах главы поселения уборщицу предложили выдвинуть в Госдуму

Победившую на выборах главы Повалихинского поселения Костромской области уборщицу Марину Удгодскую захотели сделать депутатом Госдумы. Согласно сообщению пресс-службы "Партии пенсионеров", организация предложила ей выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах.

"Наша партия предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва. Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев", – цитирует заявление издание "Подъем".

Напомним, что Удгодская выдвигалась на выборы главы Повалихинского сельского поселения от "Партии пенсионеров" и выиграла у действовавшего главы, набрав более 61% голосов.