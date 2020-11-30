Геннадий Онищенко выступил против массовой вакцинации от коронавируса

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса не нужна. Депутат Госдумы считает, что достаточно будет привить тех, кто находится в группе риска.

"Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса", – сказал Онищенко.

Он отметил, что даже такую выборочную вакцинацию можно будет считать массовой, поскольку старшего поколения в России 20-30%.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали условия для отказа от масочного режима.