Геннадий Онищенко выступил против массовой вакцинации от коронавируса

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса не нужна. Депутат Госдумы считает, что достаточно будет привить тех, кто находится в группе риска.
"Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса", – сказал Онищенко.
Он отметил, что даже такую выборочную вакцинацию можно будет считать массовой, поскольку старшего поколения в России 20-30%.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали условия для отказа от масочного режима.
Комментарии
Как-то забывают сказать, что перед прививкой надо сделать анализы на антитела. И еще удивляются, что люди неохотно делают всякие прививки. Наверное, потому, что замалчивается "ненужная" информация.
ага, особенно побочка этих прививок страшнее самой болезни!
30.11.2020 10:09
- гость -
То-то Израиль и решил вакцинироваться Спутником-V, а не всякими пфайзерами. Евреи говно точно не будут использовать.
30.11.2020 09:18
- гость -
Как-то забывают сказать, что перед прививкой надо сделать анализы на антитела.
Где вы вычитали эту ахинею?
30.11.2020 10:38 - гость
Вчера по телевизору изобретатель вакцины.
30.11.2020 10:57
- гость -
«Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания», — пояснил медик.