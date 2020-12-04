Алтайский предприниматель загрязнил природу на несколько миллионов рублей

В Бийске суд вынес вердикт по делу 47-летнего предпринимателя. Бизнесмена признали виновным в захоронении химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшем загрязнение окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, фирма, которую возглавляет мужчина, занимается производством свинцово-сурьмянистых сплавов. В процессе образуется отход – шлак свинцовый, который относится к отходам 3-го класса опасности. Установлено, что с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го предприниматель давал своим подчиненным распоряжение вывозить шлак и вываливать его в не предназначенных для этого местах. Все это вылилось в ущерб почве, который превысил три миллиона рублей.

Суд оштрафовал бизнесмена на 150 тысяч рублей. Кроме того, с предпринимателя взыщут сумму ущерба, нанесенного природе.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алтайском крае осудили уже бывшего замминистра природных ресурсов и экологии региона Владимира Черных. Он разрешил вырубку в защитных лесах в Смоленском районе. Ущерб лесному фонду составил около 1 миллиона рублей.