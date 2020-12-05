Губернатор Виктор Томенко поздравил волонтеров Алтайского края с Днем добровольца

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили волонтеров с Днем добровольца, который отмечается 5 декабря.

В письме, которое опубликовала пресс-служба правительства, представители власти отметили, что День добровольца является одним из самых молодых российских праздников и отмечается с 2017 года.

"В регионе работают более 800 добровольческих организаций, которые объединяют в своих рядах почти 100 тысяч человек – школьников, студентов, работающую молодежь. Люди старшего поколения также активно участвуют в благотворительной деятельности", – сказано в обращении.

Томенко и Романенко отметили, что в период пандемии COVID-19 наиболее ярко проявили себя участники общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", которые доставляют жителям продукты и лекарства. Кроме того, в Алтайском крае активно привлекают волонтеров для поддержки системы здравоохранения: они работают в кол-центрах и приемных отделениях медучреждений.

В конце обращения они поблагодарили волонтеров за самоотверженность, неравнодушие и доброту, а также пожелали крепкого здоровья, удачи и благополучия.