Более 2 млн рублей потратили на ремонт детского сада в Алтайском крае

На капитальный ремонт детского сада № 31 в Яровом направили более двух миллионов рублей. В учреждении заменили старые деревянные окна на пластиковые, оснащенные детскими замками безопасности.

"Теперь нет необходимости утеплять окна на зиму, стало проще соблюдать санитарно-гигиенические требования к помещениям. Созданы условия для эффективного теплосбережения в здании", – поделилась заведующая детским садом Надежда Кулешенко.

Как пишет пресс-служба Минобрнауки Алтайского края, деньги выделили из краевого и местного бюджетов. Всего на капремонт и строительство социально значимых объектов сферы образования из краевого бюджета в 2020 году направили 2,7 млрд рублей.