Шамсутдинов осудил психиатров за "одобрение суицида"

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который осенью 2019 года расстрелял своих сослуживцев, пожаловался судье на предвзятое отношение со стороны сотрудников института имени Сербского, где он проходил психолого-психиатрическую экспертизу.

"Когда меня спрашивали про то, как все произошло, я сказал, что если бы меня окунули в унитаз, я бы ……… [совершил суицид], – цитирует Шамсутдинова "Забайкальский рабочий". – Она сказала, что лучше бы я так и сделал, тогда ничего этого не было бы".

По словам подсудимого, другой психиатр в ответ на жалобу, что рядового сослуживцы заставляли стирать носки, сказал, что не видит в этом большой проблемы.

Шамсутдинов считает, что это говорит о предвзятом отношении экспертов, согласно выводу которых у Шамсутдинова в момент расстрела не наблюдалось временного психического расстройства.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров, еще двое получили ранения. В том числе погибли трое солдат из Алтайского края, а выживший Владислав Шпак получил три пулевых ранения и потратил на лечение около года.

В Минобороны отметили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. При этом отец срочника и сам солдат отрицали все слухи о нервном срыве и обвиняли следствие в желании скрыть дедовщину в части.