Жителя Рубцовска осудили за незаконное увольнение беременной женщины

Индивидуального предпринимателя из Рубцовска осудили за "необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности". Об этом сообщили в СК.

"По данным следствия и суда, потерпевшая работала продавцом-кассиром в одном из магазинов города Рубцовска. После того как женщина предоставила медицинское заключение о беременности и необходимости облегченных условий труда, работодатель уволил ее, не желая производить установленные законом выплаты", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемый в ходе следствия свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.

Ранее amic.ru писал о том, что главный врач детской поликлиники № 9 города Барнаула Вячеслав Голдаев был уволен по решению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.