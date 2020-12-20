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Жителя Рубцовска осудили за незаконное увольнение беременной женщины

, ИА "Амител"
Виновному назначили штраф
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Индивидуального предпринимателя из Рубцовска осудили за "необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности". Об этом сообщили в СК.

"По данным следствия и суда, потерпевшая работала продавцом-кассиром в одном из магазинов города Рубцовска. После того как женщина предоставила медицинское заключение о беременности и необходимости облегченных условий труда, работодатель уволил ее, не желая производить установленные законом выплаты", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемый в ходе следствия свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей. 

Ранее amic.ru писал о том, что главный врач детской поликлиники № 9 города Барнаула Вячеслав Голдаев был уволен по решению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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