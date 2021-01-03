Мумию "принцессы Укока" на Алтае покажут дважды в новогодние праздники

Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске опубликовал график дней 2021 года, когда посетители смогут увидеть знаменитую "принцессу Укока" – женщину пазырыкской культуры (V–III век до нашей эры).

"Приемные дни" будут не чаще чем шесть раз в месяц с 10:00 до 13:00. В январе – это 4, 5, 16, 17, 23 и 24 числа; в феврале – 13, 14, 20, 21, 27 и 28; в марте – 13, 14, 20, 21, 27 и 28.

Напомним, обследования мумии показали, что при определенных условиях экспонирования ее можно показывать посетителям. Для этого в помещении используется рассеянное освещение, запрещены фото- и видеосъемка.

Кроме того, для нее создан специальный саркофаг, в котором поддерживается температура от +16°С до +18°С и влажность в районе 60%.

Тем не менее даже в таких условиях показ "Укокской принцессы" посетителям музея ограничен. График показа составлен с учетом лунных фаз. В частности, в соответствии с традициями алтайцев, экспонирование будет проходить в дни новолуния – с 3 по 15 день новой луны.

"Принцесса Укока" была найдена во время археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году. Курган представлял собой полуразрушенный памятник, который еще в древности пытались ограбить.