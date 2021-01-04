Президент назначил нового председателя Алтайского краевого суда

Председателем Алтайского краевого суда стал Эдуард Ермаков. Указ о его утверждении в этой должности накануне подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Срок полномочий председателя краевого суда – шесть лет.

Как сообщает "Банкфакс", ранее кандидатуру Эдуарда Ермакова одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ. У членов коллегии возникали вопросы по поводу его сестры, проживающей в Германии, но Ермаков заверил, что не общается с ней.

Ранее Ермаков работал в инстанции в должности председателя коллегии по административным делам. До него председателем Алтайского краевого суда был Виктор Ширнин, который находился на этом посту с 2008 года до октября 2020 (в 2014 году Ширнина переназначили).

Справка:

Эдуарду Ермакову 47 лет, он учился на юрфаке АлтГУ, с 1994 до 2000 года работал в органах прокуратуры, где дошел до должности начальника отдела по надзору за законностью постановлений судов по гражданским делам прокуратуры края. В 2000 году перешел на работу в судебные органы, работал в Ленинском районном суде Барнаула. Начинал как судья-криминалист, затем переквалифицировался на рассмотрение гражданских дел. В краевом суде в должности судьи работает с 2004 года. В 2009 году возглавил административный состав.