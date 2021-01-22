Подросток, спасший котенка и потерявший руки, отсудил у "Алтайэнерго" 5 млн рублей

5 миллионов рублей отсудил у "Алтайэнерго" барнаулец Ярослав Шишов, оставшийся без рук из-за того, что случайно коснулся электропроводов, снимая котенка с дерева. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального суда, который и выносил решение по иску Шишова. Вердиктом оказались недовольны ни сам пострадавший, ни его оппоненты. Но перед самым Новым годом – 29 декабря – Алтайский краевой суд подтвердил решение коллег из Индустриального и оставил его без изменений.

Что случилось с Ярославом Шишовым?

В июне 2017 года Ярослав, на тот момент еще не совершеннолетний школьник, возвращался с другом домой в поселок Спутник. Когда парни проходили по парку, услышали мяуканье котенка, который не мог спуститься с дерева. Ярослав пожалел котенка и решил ему помочь. Он залез на заброшенное здание бойлерной, по теплоизолированным трубам дошел до котенка, сбросил его другу и уже стал возвращаться назад, но потерял равновесие. Пытаясь удержаться, мальчик взмахнул руками и задел за электрические провода.

Уже от врачей Ярослав узнал, что получил тяжелую электротравму – термический ожог обеих рук. Кисти пришлось ампутировать. В стационаре молодой человек провел два месяца. Выписался он, получив инвалидность первой группы и 100%-ную потерю трудоспособности.

История парня вызвала широкий общественный резонанс. За короткое время барнаульцы собрали для мальчика более 1 млн рублей на бионические протезы, после недостающую сумму семье Шишовых передали представители благотворительного фонда "Русфонд".



В 2018 году Ярослав поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на клиническую психологию. Решение, где учиться, принимали всей семьей. На ЕГЭ Ярослав набрал 229 баллов. Для этого Ярославу пришлось много готовиться: учителя в гимназии занимались с ребенком индивидуально, также обращались за помощью к репетиторам.

Что потребовал Ярослав Шишов в суде?

Осенью 2020 года Ярослав Шишов обратился с иском в Индустриальный суд Барнаула, в котором просил взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда 10 миллионов рублей. Свое требование молодой человек мотивировал тем, что по вине сотрудника "Алтайэнерго" получил тяжкий вред здоровью. В результате полученной травмы он длительное время проходил лечение от ожогов, перенес хирургические операции и ампутацию обеих рук.

Что постановил суд?

Заседание Индустриального районного суда по иску Шишова к "Алтайэнерго" (ПАО "Россети Сибирь") состоялось 9 сентября 2020 года. Исковые требования он удовлетворил частично. С "Алтайэнерго" взыскано в счет компенсации морального вреда 5 миллионов рублей. Обе стороны – и истец, и ответчик – с решением суда не согласились и подали апелляционные жалобы в Алтайский краевой суд.

29 декабря 2020 года краевой суд оставил без изменения решение Индустриального районного суда. "Оснований для снижения или увеличения размера компенсации морального вреда по доводам апелляционных жалоб ответчика и представителя истца судебная коллегия не усмотрела", – сообщает пресс-служба Индустриального суда.