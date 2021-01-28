Новую больницу скорой помощи в Барнауле возглавит Сергей Воронкин

После слияния 11-й и 12-й больниц Барнаула в БСМП (больницу скорой медицинской помощи) № 2 новое медучреждение возглавит Сергей Воронкин, который сейчас работает главврачом в горбольнице № 12. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

"Есть процедура ликвидации юридического лица, создается ликвидационная комиссия, в состав которой должен входить руководитель. Подумаем, на каком этапе Андрей Коломиец [главврач горбольницы № 11, – ред.] покинет должность руководителя", – рассказал глава краевого Минздрава.

Дмитрия Попова также спросили, останется ли главный врач 11-й горбольницы работать в новом учреждении. В ответ министр попросил "не торопить события". Помимо этого, депутат Госдумы Валерий Елыкомов опроверг сведения о том, что он якобы претендовал на должность руководителя нового госпиталя.

Как писал amic.ru, объединение больниц "Шинников" и "Моторщиков" в БСМП-2 считают необходимым, поскольку оно решит давние проблемы, связанные с оказанием экстренной помощи населению. В новой БСМП после слияния будет 838 коек в стационаре и 42 койки в реанимации.

В рамках объединения также обсуждается вопрос нового корпуса. Он должен стать центральным и связать весь больничный комплекс.

Попов также отмечал, что в целом на строительство нового корпуса и создание будущей БСМП-2 потребуется не менее трех лет. Затраты на это составят более 3 млрд рублей.