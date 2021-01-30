Певца Тиму Белорусских задержали в Минске с 0,4 гр. гашиша. Как сообщила РБК представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская, инцидент произошел еще ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов белорусской столицы.

"Применена мера пресечения в виде залога. Проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам Государственного комитета судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили РБК в СК.

Напомним, что ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании белорусского артиста Тимы Белорусских с двумя килограммами гашиша. По данным канала, он якобы находился под домашним арестом. Позднее певец опроверг эту информацию на своей странице Instagram.