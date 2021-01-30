Массовый сбой произошел в работе сети МТС

Тысячи пользователей МТС в России и Европе пожаловались на работу мобильной сети 30 января. Сервис Downdetector подтвердил массовый сбой.

Неполадки начали фиксировать около 13:30 (мск). У большинства сложности заключались в области мобильной связи (77%). Остальные отмечали неполадки в работе мобильного и широкополосного интернета.

Больше всего сообщений пришло Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Новоссибирска, Екатеринбурга, Краснодара и Нижнего Нвогорода.

Ранее amic.ru писал, что массовый сбой зафиксировали в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.