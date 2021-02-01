Россиянам назвали способы укрепления организма при изменениях температуры

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал способы, которые позволят укрепить организм при изменениях температуры.

"Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды, принимать контрастный душ, регулярно делать зарядку", – цитирует эксперта РИА Новости.

Для поддержки иммунитета врач рекомендовал высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Также в рацион нужно добавить больше фруктов и овощей. Для укрепления иммунитета Тяжельников посоветовал избегать переутомления и стрессов.

Ранее сообщалось, что головные боли могут быть симптомом серьезных заболеваний. Как отмечал невролог Павел Бранд, если часто приходится глушить боль медикаментами, то человеку нужно обратиться к врачу.