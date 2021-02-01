Такой день. Смерть Александра Назарчука и повышение соцвыплат в Алтайском крае

1 февраля ушел из жизни бывший министр сельского хозяйства России, экс-председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Бывшему чиновнику был 81 год. По предварительной версии, причиной смерти стала утечка газа в его доме.

С февраля федеральные льготники Алтайского края будут получать повышенные выплаты, пособия и компенсации. Индексация составила 4,9%. Она коснулась более 234 тысяч жителей региона.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 180 случаев COVID-19, еще 16 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 39 184 человек, а количество смертей достигло 1970.

Глава Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о переименовании КАУ "Российско-Немецкий Дом" в Дом народов Алтайского края. Причиной смены названия послужило "несоответствие между уставной деятельностью учреждения и его названием".

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели 80-летнего мужчины при пожаре в частном доме в переулке Ядринцева в Барнауле 30 января. По версии следователей, сотрудники газовой службы не до конца отремонтировали газовое оборудование. Это и стало причиной трагедии.

Сотрудники правоохранительных органов в Барнауле не смогли объяснить, кто и зачем использовал автомобили медиков при задержании участников несанкционированной акции 31 января. В краевом ГУ МВД заверили, что полиция спецтехнику медслужбы во время митингов не использовала, а в Росгвардии комментировать ситуацию отказались.