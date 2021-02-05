Синоптики пообещали жителям Алтайского края февральский дождь на выходных

МЧС рассылает жителям Алтайского края предупреждение о надвигающейся на регион непогоде. По данным синоптиков краевого Гидрометцентра, в ближайшие выходные будет тепло, но очень ветрено.

Так, во второй половине дня воскресенья, 7 февраля, и в начале ночи 8 февраля ожидаются мокрый снег с дождем, сильная гололедица, местами по северо-западу метели, порывы ветра будут достигать до 22 м/с.

В Алтайском крае в субботу, 6 февраля, днем обещают -3...+2 градуса, местами по югу – до +7°С. В воскресенье по региону -2...+3 градуса, местами по югу – до +8°С.

В Барнауле днем в субботу синоптики прогнозируют около нуля градусов, в воскресенье – до +3°С.

Ранее метеорологи рассказали, каким будет февраль в Алтайском крае. Так, среднемесячная температура ожидается выше нормы на 2-3 градуса, а количество осадков – около нормы.