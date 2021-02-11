В Воронеже стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку

Стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку у школы в Воронеже. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения.

Школьница попыталась убежать от животных, а когда дворняги нагнали ее, — упала. Прохожие начали кричать, чем отпугнули стаю, и девочка не пострадала. Правоохранители начали доследственную проверку.

Ранее жительница Барнаула рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. Женщина также подчеркнула, что число псов постоянно растет.

Видео: Инцидент Барнаул