В Воронеже стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку

Стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку у школы в Воронеже. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения.
Школьница попыталась убежать от животных, а когда дворняги нагнали ее, — упала. Прохожие начали кричать, чем отпугнули стаю, и девочка не пострадала. Правоохранители начали доследственную проверку.
Ранее жительница Барнаула рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. Женщина также подчеркнула, что число псов постоянно растет.
Видео: Инцидент Барнаул
Комментарии
Собаки абсолютно добродушные создания, даже на видео видно, она побежала они побежали, инстинкт, она упала и к ней потеряли интерес. Не надо боятся, собака бедная сама боится, в стае да, обретает силу, но крикни на нее или просто скажи твердым голосом что-нибудь, и вся агрессия пропадет, собака не волк, подчиняться человеку у нее в крови.
Мой кавказец лает и на забор грудью кидается, когда кто то мимо идет, люди боятся, что он снесет мой забор и их разорвет. Но когда они заходят во двор, кавказец начинает вилять хвостом и лезет знакомиться. Думал у меня собака глупая, но вчера таксист рассказал, что у него кавказская овчарка точно так же себя ведет. Однажды на соседней улице алабай порвал цепь и перепрыгнул через забор, встал в стойку для прыжка, рычит на меня, смотрю ему в глаза, говорю Фу! Сидеть! рычит, вот вот кинется, аж дрожит, говорю ему , ну ты и дурак и с безразличным лицом иду дальше. Он недоуменно бежал за мной метров двадцать, потом тоже потерял ко мне интерес, пошел других прохожих пугать.
для 7-25
Бродячих собак быть не должно. Ни добродушных. никаких. Принцип поймал-стерилизовал-отпустил не работает, т.к. придуман зоошизой и в корне неверен. Помимо этого, нужна обязательная регистрация домашних животных со всеми прелестями - контролем, налогами, захоронением. Собака без намордника и поводка признается бродячей. Отлов и приют. Если за две недели хозяин не находится - захоронение. Находится - конский штраф. Давно пора навести порядок среди собаководов и зоошизы.
Что это за нападение такое при котором девочка не пострадала? Очевидно кто-то захотел подзаработать на собаках?
Давно пора навести порядок среди собаководов и зоошизы.
А ты, грозный враг собак, не хочешь с крысами побороться? с клещами, клопами, блохами? от них вреда больше и бороться труднее.