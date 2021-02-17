Пожарный извещатель спас алтайскую семью от гибели

Пожарный извещатель помог предотвратить пожар в доме многодетной семьи в Алейске. На пульт диспетчера поступил сигнал о срабатывании датчика, на место выдвинулись спасатели, медики и полицейские.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожарные не заметили внешних признаков горения, но внутри пахло гарью и дымом. Выяснилось, что во время топки печи случился перекал и выброс воды из расширительного бака. В результате печь продолжала топиться без водяного охлаждения.

Внутри дома находились хозяйка, ее сожитель и двое маленьких детей. Всех эвакуировали, обошлось без пострадавших.

В МЧС напоминают, что сейчас в регионе из-за холодных ночей и теплых дней происходит сильный перепад температур, поэтому в большинстве случаев причиной возгораний становится именно перекал печи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за одни сутки на пожарах погибли сразу три человека. Возгорания произошли в Романовском и Михайловском районах.