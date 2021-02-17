Почти 330 млн рублей потратят на поиск золота и серебра в Алтайском крае

Департамент по недропользованию по СФО объявил тендер на поисковые работы в пределах Шумаковской площади Змеиногорского рудного района. Геологи будут искать полиметаллические руды, содержащие золото, серебро и другие металлы. На уточнение запасов драгоценных металлов выделят 328 млн рублей из федерального бюджета.
Как сообщает RosTender.info, победитель аукциона должен будет до конца 2023 года заниматься поиском золото-серебросодержащего полиметаллического оруденения на участке площадью 167 кв. метров и глубине до 500 метров в Змеиногорском и Третьяковском районах. Главная задача – оценить возможные запасы золота и серебра, а также свинца, цинка, меди, после чего дать рекомендации по направлению дальнейших геолого-разведочных работ. Также специалисты выполнят геолого-экономическую оценку.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае в январе 2021 года подскочили объемы добычи известняка. Показатель вырос в 6,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Комментарии
Не много
330 млн. рублей чтобы покопаться на площади 167 кв. метров (10х16,7 метров) ??????????? Где-то ошибка или это хороший распил такой...
---на участке площадью 167 кв. метров в Змеиногорском и Третьяковском районах
167 кв МЕТРА!!! По два миллиона на квадратный метр!!! В чьей квартире искать будут?
Откройте тендер, ссылка же есть, автор не правильно перепечатал, или не знает различия между км2 и м2 ))
Алтайский край, Змеиногорский и Третьяковский районы, лист М-44-XI. Площадь – 167 км2.
автор не правильно перепечатал
жертвы ЕГЭ, тупеет народ
Нет копать, бурить. Это дорого.
Ну найдут они там 100500 тон золота и 500100 тон серебра? Толку то от этого? Народу от этого ничего не достанется. Разве что всё перероют и зальют кислотой.
зачем искать того чего нет