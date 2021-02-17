Почти 330 млн рублей потратят на поиск золота и серебра в Алтайском крае

Департамент по недропользованию по СФО объявил тендер на поисковые работы в пределах Шумаковской площади Змеиногорского рудного района. Геологи будут искать полиметаллические руды, содержащие золото, серебро и другие металлы. На уточнение запасов драгоценных металлов выделят 328 млн рублей из федерального бюджета.

Как сообщает RosTender.info, победитель аукциона должен будет до конца 2023 года заниматься поиском золото-серебросодержащего полиметаллического оруденения на участке площадью 167 кв. метров и глубине до 500 метров в Змеиногорском и Третьяковском районах. Главная задача – оценить возможные запасы золота и серебра, а также свинца, цинка, меди, после чего дать рекомендации по направлению дальнейших геолого-разведочных работ. Также специалисты выполнят геолого-экономическую оценку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае в январе 2021 года подскочили объемы добычи известняка. Показатель вырос в 6,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.