Житель Рубцовска приставил нож к горлу женщины, которая пришла к нему в гости

42-летняя жительница Рубцовска обратилась в полицию и рассказала о неудачном походе в гости. По словам женщины, она гостила у семейной пары, и в ходе ссоры хозяин дома ударил ее, а после приставил нож к горлу и снял с руки золотое кольцо.

На место происшествия выехали полицейские. Подозреваемый 1972 года рождения встретил их с ножом в руках и стал оказывать сопротивление. Правоохранители обезвредили его и доставили в участок. Обошлось без пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Подозреваемый арестован, рассказали в региональном МВД.

Ранее сообщалось, что 25-летний неоднократно судимый житель Камня-на-Оби обвиняется в убийстве мужчины, с которым познакомился для совместного застолья. По данным следствия, из-за личной неприязни злоумышленник нанес новому приятелю не менее 68 ударов ножом.