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Новости

Депутаты предложили ввести экологический сбор для туристов в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Это может вовлечь местное население в развитие туризма
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Госсобрания Республики Алтай Сергей Тимошенский предложил на уровне Госдумы рассмотреть законопроект о введении экологического сбора. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть курортный сбор, но он не отвечает потребностям Алтая. Нам необходимо рассмотреть возможность создания экологического сбора, чтобы повысить привлекательность туризма, для вовлечения местного населения в этот процесс. Такой сбор сможет сбалансировать отношение местного населения к развитию данной отрасли, когда цифра бюджетных поступлений значительно увеличится от этой деятельности", – сказал Тимошенский.

По его словам, эта мера необходима для сохранения принципов экологического и устойчивого туризма. 

Ранее сообщалось, что с начала проведения эксперимента по взиманию курортного сбора (1 мая 2018 года) собрано 84 миллиона рублей. Более половины из этих денег уже направлено на благоустройство Белокурихи.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.02.2021 15:47
- гость -

Помню был платный въезд в республику Алтай.

20.02.2021 15:48
- гость -

ага, бей своих, что бы чужие знали

20.02.2021 15:50
- гость -

Следующий шаг. Владение алтайским языком.

20.02.2021 16:07
- гость -

Всю жизнь пьют с телецкого минуя водопровод, налоги не платят, и канализацию туда же сливают.
А сборы с туристов, вдруг за недельку всё загадят

20.02.2021 17:06
Дядька

Мало денег везут туристы. Не хватает понимаешь!

20.02.2021 17:22
ПЕТР

На одном из сайтов прочитал хороший комментарий (Агрессивный Устав) " Зачем такие сложности. Приехал турист-отобрать все деньги у трапа - пенделя и домой"

20.02.2021 17:32
- гость -

Сначала разберитесь с учетом баз всех мастей. На учет поставте. Денег на все хватит. Бездари.

20.02.2021 17:36
Гость

Каким образом,взятый с меня экологический сбор улучшит для меня "привлекательность туризма" и как это "вовлечёт местное население"? Или они для поднятия шлагбаума привлекутся?

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