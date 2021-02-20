Депутаты предложили ввести экологический сбор для туристов в Республике Алтай

Председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Госсобрания Республики Алтай Сергей Тимошенский предложил на уровне Госдумы рассмотреть законопроект о введении экологического сбора. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть курортный сбор, но он не отвечает потребностям Алтая. Нам необходимо рассмотреть возможность создания экологического сбора, чтобы повысить привлекательность туризма, для вовлечения местного населения в этот процесс. Такой сбор сможет сбалансировать отношение местного населения к развитию данной отрасли, когда цифра бюджетных поступлений значительно увеличится от этой деятельности", – сказал Тимошенский.

По его словам, эта мера необходима для сохранения принципов экологического и устойчивого туризма.

Ранее сообщалось, что с начала проведения эксперимента по взиманию курортного сбора (1 мая 2018 года) собрано 84 миллиона рублей. Более половины из этих денег уже направлено на благоустройство Белокурихи.