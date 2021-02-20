Такой день. Уход главы Бийского района и задержание из-за сообщения о минировании

Amic.ru – о главных новостях Алтайского края за 20 февраля.

ФСБ задержала мужчину, который сообщил на телефон доверия о минировании здания управления федеральной службы судебных приставов на улице Пушкина, 17, в Барнауле. Телефонным "хулиганом" оказался житель Новосибирска.

Задержанный объяснил, что на номер доверия приставов он позвонил, будучи пьяным, из-за ареста имущества, однако ему долго не отвечали. В этот момент он смотрел боевик, и когда ему ответили, он "на эмоциях" сообщил о минировании здания.

19 февраля депутаты Бийского райсовета единогласно поддержали отставку главы Бийского района Владимира Трухина. Исполняющей обязанности главы района стала Алёна Кочкина – заместитель главы администрации района, начальник управления по экономическому развитию.

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 12 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. В регионе выявили еще 151 случай COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 42 407. Выздоровели 37 890 человек (+137 за сутки).

Специалисты портала SuperJob провели исследование и выяснили, представители каких профессий в Барнауле получают самые большие зарплаты. Разница в деньгах между профессиями, которые попали в пятерку, значительная.