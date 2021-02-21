Гололед и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 21 февраля

Сильная гололедица и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае днем 21 февраля. По прогнозам синоптиков, местами температура понизится до -14°С.

Как сообщают в Гидрометцентре региона, днем столбики термометров покажут -9...-14°С, местами в предгорьях – от -1 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами по югу порывы до 16 м/с.

В Барнауле температура составит -10...-12°С. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.