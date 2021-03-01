Песков прокомментировал увеличение числа финансово пострадавших россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что число финансово пострадавших от пандемии коронавируса россиян увеличилось. По словам официального представителя Кремля, ситуация ухудшилась во всем мире.

"Многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону – это очевидно, и это произошло во всем мире", – цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".

Отдельно Песков указал, что в Кремле не согласны с тем, что в России эта проблема стоит более остро, чем в других странах.

Напомним, что, по данным NielsenIQ, доля финансово пострадавших от пандемии россиян выросла до 53%. Это значение превышает среднемировое значение, которое составляет 46%.