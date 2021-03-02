Бывший "Посуда Центр" в Барнауле могут снести ради многоэтажек

Владелец бывшего "Посуда Центра" генеральный директор ИСК "Союз" начал готовить площадку здания под новые постройки. Его дочерняя компания ООО "Союз Фирсово" в феврале 2021 года обратилась в городскую администрацию и инициировала процесс межевания земельного участка на Ленина, 154.

Как пишет ИА "Банкфакс", дочерняя компания на 100% принадлежит ИСК "Союз" и управляется Еленой Греб. Как именно будет размежеван участок пока неизвестно, однако территория относится к зоне СОД-2, которая допускает размещение домов высотой до 75 метров или 25 этажей, а также образовательных, спортивных, развлекательных помещений, гаражных корпусов и многого другого.

Напомним, что до ноября 2020 года в здании на Ленина, 154 находился "Посуда Центр". Магазину пришлось съехать из-за планов правительства Алтайского края на переоборудование строение в ковидный госпиталь на фоне резкого прироста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Строение под эти цели выкупил гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, за средства которого также велись подготовительные работы. Изначально предполагалось, что госпиталь сможет принять первых пациентов еще в конце декабря, а полноценно откроется уже во второй половине января 2021 года.

Однако спустя месяц после начала работ власти решили отказаться от создания медучреждения – 18 декабря об этом заявил зампред правительства Игорь Степаненко. Он объяснил отказ от идеи дороговизной проекта – стоимость переоборудования которого могла превысить 400 млн рублей, хотя изначально на перепрофилирование ТЦ планировали потратить 100 млн рублей.