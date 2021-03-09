В Алтайский край можно будет прилететь по единому билету

"Единый" билет можно будет купить этой весной для путешествия в зоны отдыха Алтайского края. Помимо этого, готовится подготовка перевозок по этой системе и в Архыз. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на "Единую транспортную дирекцию" Минтранса России.

Напомним, систему "единого" билета запустили в 2014 году. С тех пор ею воспользовались уже 2,5 млн путешественников. Система предполагает использование сразу нескольких видов транспорта. Например, пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. Рейсы самолетов состыкованы со временем отправления и прибытия автобуса. За счет этого туристы экономят время, сокращается количество пересадок, появляется возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной части билета.

Предполагается, что летом перевозки по "единому" билету возобновят в Абхазию и города Калининградской области на побережье Балтийского моря. Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве по развитию мультимодальных перевозок в Краснодарском крае, Курской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Новосибирской, Вологодской областях.

Ранее дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова отдохнула в Горном Алтае и раскритиковала власть. По мнению Елизаветы Песковой, "государство делает недостаточно для развития регионов".