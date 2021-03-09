Власти прокомментировали пост алтайской чиновницы о "тестике на наличие мозга"

Неоднозначный пост замначальника управления молодежной политики Алтайского края Ирины Рыбиной о закрытии лиги "КВН Алтай" не относился к ее работе и выражал личное мнение, заявила глава ведомства Екатерина Четошникова. Ее слова приводит ИА "Банкфакс".
Ранее Ирина Рыбина высказалась о закрытии региональной лиги КВН на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где она подробно изложила собственную позицию по ситуации. При этом текст был написан безграмотно, а спорная форма изложения мыслей чиновницы вызвала лишь еще больше вопросов.
"Все публикации Ирины Рыбиной в социальных сетях представляют собой выражение личного мнения и, соответственно, не согласовываются с руководством управления", – пояснила Екатерина Четошникова, отметив, что представленная ее подчиненной позиция – не официальный комментарий ведомства.
Кроме того, Четошникова не стала привлекать Рыбину к дисциплинарной ответственности. По ее словам, этот вопрос находится в компетенции департамента по вопросам госслужбы и кадров.
Комментарии
Нет молодежной политики! Этим и пользуются навальные и прочим.
Формат КВН устарел, как устарели его яркие представители. В свое время это было и смешно, и кайфово. Сейчас это уже петросянщина с повторением интернет-боянов. Реформ в молодежных вещах надо не бояться, вот только грохнуть-то грохнули, а альтернативы не сделали.
А она сама то его прошла?
уровень Алтайского края на настоящее время не соответствует КВНу, и отдачи от него не будет, только расходы (о чем я понял из письма).
поэтому деньги лучше
раздать пенсионерам/учителям/врачампотратить на что-то важное, с этим, я думаю, никто спорить не будет
КВН на самом деле уже несколько лет - вымученный юмор, который смотрится очень натянуто. Изживший себя архаизм.
Этой всё Байден проводит политику в отношении нашей молодежи
Что Четошкина что Рыбина, одного поля ягодки
Уволить их обеих и дело с концом, а то брякают что попало.
"Уволить их обеих и дело с концом, а то брякают что попало." и тебя до кучи
Что вы хотите от Края, пока такие Рыбины находятся у власти и рядом с ней, ничего хорошего ждать не приходится. "Мы старый мир разрушим, до основания, а затем...", судя по всему на "а за тем" интеллекта не хватает, печально однако.
Текст неграмотный, высказывания недопустимые - но тетю наказывать не будут, ибо она плоть от плоти нонешних чиновников...
При этом текст был написан безграмотно
Не прошла тест
В чем по сути претензия к Четошниковой? То что она денег из бюджета вам не выделила?
КВН и стал таким, потому что его контролируют такие вот из ....
Фразу гаранта "Наложил в штаны, буквально" никто не обсуждает...
КВН на ОФ канале не смотрю уже года два. А вот Гасаева и компанию в Белокурихе осмторел с удовольствием.
9.03.2021 11:38
- гость -
Нет молодежной политики! Этим и пользуются навальные
Как так? Управления молодежной политики по всей стране есть, чиновники на всех уровнях зарплаты за это получают, а политики нет? Ты что, ставишь по сомнение эффективность действующей власти и систему, выстроенную за 20-ть лет?
Она ещё и кандидат наук, как она кандидатскую написала с таким уровнем грамотности