Власти прокомментировали пост алтайской чиновницы о "тестике на наличие мозга"

Неоднозначный пост замначальника управления молодежной политики Алтайского края Ирины Рыбиной о закрытии лиги "КВН Алтай" не относился к ее работе и выражал личное мнение, заявила глава ведомства Екатерина Четошникова. Ее слова приводит ИА "Банкфакс".

Ранее Ирина Рыбина высказалась о закрытии региональной лиги КВН на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где она подробно изложила собственную позицию по ситуации. При этом текст был написан безграмотно, а спорная форма изложения мыслей чиновницы вызвала лишь еще больше вопросов.

"Все публикации Ирины Рыбиной в социальных сетях представляют собой выражение личного мнения и, соответственно, не согласовываются с руководством управления", – пояснила Екатерина Четошникова, отметив, что представленная ее подчиненной позиция – не официальный комментарий ведомства.

Кроме того, Четошникова не стала привлекать Рыбину к дисциплинарной ответственности. По ее словам, этот вопрос находится в компетенции департамента по вопросам госслужбы и кадров.