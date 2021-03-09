Несовершеннолетняя бийчанка нашла банковскую карту и потратила с нее деньги

Бийские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней местной жительницы. Несовершеннолетнюю обвиняют в краже денег с банковской карты, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, девушка нашла карту с функцией бесконтактной оплаты на остановке общественного транспорта в апреле 2020 года.

"Зная, что без ПИН-кода картой можно рассчитаться до одной тысячи рублей через терминалы, обвиняемая несколько дней совершала покупки – продуктовые и промышленные товары в магазинах на различные суммы. Своими действиями девушка причинила ущерб владелице банковской карты на общую сумму более 3,5 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Во время предварительного следствия несовершеннолетняя признала свою вину. Уголовное дело "Тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета" направлено на рассмотрение в суд.