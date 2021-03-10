Молодой алтайский угонщик сумел доехать лишь до сугроба

49-летний житель Новичихинского района обратился в отдел полиции и рассказал об угоне. Сельчанин приехал в магазин за покупками и случайно оставил ключи в замке зажигания.

"Как было установлено, неизвестный мужчина подошел к автомобилю, дверь которой оказалась приоткрытой, сел за руль и уехал в неизвестном направлении. На соседней улице злоумышленник забуксовал в снегу. И после неоднократных неудачных попыток выбраться из сугроба бросил машину и скрылся", — рассказали в МВД.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый молодой человек 1999 года рождения. Он дал признательные показания.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Барнауле. Водитель на несколько минут зашел в офис, оставив открытый автомобиль с заведенным двигателем без присмотра. Этим воспользовались двое злоумышленников. Правда, уехать они так же смогли лишь до сугроба в ближайшем дворе.