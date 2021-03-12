Алтайский певец лишился айфона и 815 тысяч после знакомства в баре

26-летний певец из Алейска Александр Богомолов лишился смартфона IPhone SE и 815 тысяч рублей после случайного знакомства в питерском баре. Об этом сообщает "Мэш на Мойке".

Финалист музыкального проекта "Поверь в себя" в Международный женский день отдыхал в заведении с названием "Небар". Там же и познакомился с двумя девушками.

Что было дальше – неизвестно. Очнулся музыкант в медицинском учреждении. Позднее он обнаружил, что у него пропал айфон, а с его банковской карточки кто-то снял 815 тысяч рублей.

Теперь знакомства с упомянутыми представительницами прекрасного пола ищут полицейские, к которым за помощью обратился Богомолов.