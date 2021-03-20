Соцсети: эксгибиционист оголился перед несовершеннолетней в Барнауле

В Барнауле неизвестный мужчина продемонстрировал несовершеннолетней девочке свой половой орган и скрылся. Как сообщает "Инцидент Барнаул", эксгибициониста видели 19 марта в 19:15 у дома по адресу ул. Чкалова, 89.

"За данное деяние разыскивается мужчина на вид 35-40 лет, рост 185-190, худощавого телосложения. Был одет в вязаную шапку чёрно-белого цвета, белую кофту, чёрные штаны, чёрные ботинки и тёмно-зелёную куртку длиной до колен с капюшоном. Внутри капюшона светлая отделка. На куртке имеются нагрудные карманы", – говорится в сообщении.

Ранее жительница Барнаула рассказала о встрече с эксгибиционистом. По словам девушки, за ней в подъезд вошёл мужчина, дотронулся до её ягодиц и начал мастурбировать. После того как горожанка закричала, незнакомец убежал.