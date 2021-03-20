В Диагностическом центре Алтайского края пар приняли за дым и вызвали пожарных

Вечером 20 марта в службу спасения Барнаула поступило сообщение о том, что в окне третьего этажа Диагностического центра Алтайского края виден дым. Однако, как оказалось, пожара в медучреждении не было, а очевидец попросту принял пар за дым.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место незамедлительно выехали значительные силы барнаульского пожарно-спасательного гарнизона. Однако по прибытии первого подразделения внешних признаков возгорания не обнаружили.

"Была проведена полная и тщательная проверка здания, пожара не обнаружено. По мнению сотрудников МЧС России, очевидец принял за дым пар, идущий из окна", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двух человек спасли при пожаре в пятиэтажном здании на улице Советской в Барнауле. Возгорание произошло в одной из квартир первого этажа.