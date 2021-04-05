Эпидемиологи предрекли раннюю активность клещей из-за потепления в Алтайском крае

Раннее потепление в Алтайском крае может спровоцировать и раннюю активность клещей. И хоть на территории региона случаев присасывания ещё не зафиксировали, в Горном Алтае от этих членистоногих уже пострадал турист из Новосибирской области, сообщают "Вести Алтай".

Начало апреля в крае выдалось довольно жарким: местами воздух прогревался до +17 градусов. В понедельник, 5 апреля, синоптики также прогнозируют потепление до этой отметки. И такие значения уже тревожат эпидемиологов. По их прогнозам, в этом сезоне на территории края будет много клещей, а раннее тепло лишь ускорит их появление.

Напомним, что клещи являются переносчиками энцефалита, боррелиоза, менингита и других заболеваний. Что делать, если вы стали жертвой укуса и где получить помощь, читайте в материале amic.ru.