Алтайский край вошёл в число регионов, где пройдёт мониторинг школьного питания

Алтайский край включили в число 48 регионов России, где в 2021 году проведут исследования по мониторингу школьного питания, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В общей сложности в выборку попали 60 алтайских школ. Большинство из них расположены в сельской местности.

"В школах через заполнение специально разработанных анкет проводится опрос, как детей, так и их родителей. Задачи опроса гораздо глубже, чем выявление отношения к питанию, предлагаемому в школах, – подчеркнули в ведомстве. – Мониторинг позволит получить оценку фактического питания, то есть какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день. Важно, что едят дети не только в организованных коллективах, но и дома, какие привычки питания сформированы в семье".

Анализировать полученные результаты будут специалисты Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии". По итогам мероприятий эксперты установят, насколько рацион соответствует нормативам потребления сахара, соли, трансжиров и микронутриентов и отвечает ли он принципам здорового питания. В дальнейшем на основе полученных данных составят рекомендации по улучшению меню.

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