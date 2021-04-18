Эксперт рассказал, почему опасно оставлять чеки в магазинах

Управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин рассказал агентству "Прайм", почему опасно оставлять чеки в магазинах. По его словам, чеки всегда стоит забирать с собой.

Специалист отметил, что позициями, которые пробиты в вашем чеке, могут пользоваться аферисты, чтобы выносить такие же вещи из магазинов.

"Дальнейшая схема тоже имеет несколько вариантов: если вещь была оплачена картой, краденый товар перепродают, а если наличными – просто возвращают обратно в магазин под предлогом того, что она не подошла, и получают деньги", – поделился специалист.

Редин добавил, что страшнее всего, если мошенники через чек завладеют вашими персональными данными.

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