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Всем лопуха и крапивы. Какими блюдами будут кормить туристов на Алтае в 2021 году

, ИА "Амител"
Представители алтайских туристичеких центров рассказали, чем накормят гостей края в новом сезоне.
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

1 мая в Алтайском крае открыли новый туристический сезон. И отметить праздник "Цветение маральника" на территории "Бирюзовой Катуни" собрались тысячи гостей со всей Сибири. Их веселили частушками, развлекали флайборд-шоу и кормили блюдами алтайской кухни. Позиции из своего меню на "Бирюзовую Катунь" привезла долина семейного отдыха "Алтайское Холмогорье", туристический центр "Горная аптека", кафе Urban Grill, агропоселение "Басаргино" и гостиничный комплекс "Золото Алтая". Шеф-повара и представители компаний рассказали, за какими такими блюдами "Цветении маральника" выстроились 30-метровые очереди и чем они будут удивлять туристов в новом сезоне.

В "Алтайском холмогорье" специализируются на выращивании лекарственных трав, и поэтому в поисках новых решений там обращаются тоже к травам. Представитель проекта "Алтайское холмогорье" Константин Михеев рассказал, что шеф-повара совмещают экстракты трав и традиционное меню. Так гостей края предлагается угощать кундюбками (маленькие вареники) на крапивном тесте с запеченным в гриле картофелем с грибами под сливочным подкопченным соусом, блинами на крапивном тесте,пловом с нутом и лопухом, люля-кебаб, тоже с лопухом.

Константин рассказал, что май — время сбора свеженького лопуха, и поэтому при добавлении в блюда, экстракт лопуха раскрывается максимально интересно. Туристы таких сочетаний не боятся, а если боятся, то немного и то только в первый раз.

"Изначально [им] страшно, потому что блины на крапивном тесте другого цвета, они другие. А потом подходят и говорят: "О, они вкуснее, чем обычные", — рассказывает Константин Михеев.

Всего по его подсчетам, на празднике гости съели 250 литров плова с лопухом, пять сотен "страшных" крапивных блинов, пару сотен люля-кебабов. И это речь только о блюдах от "Алтайского холмогорья"

Ольга Лонская, директор туристического центра "Горная аптека", рассказала, что ресторация центра недавно попала в пятерку туробъектов края, рекомендованных Ростуризмом для обязательного посещения, и в ней особое значение придают традициям приготовления блюд. Например, рецепт ягодного пирога шеф-повар искал в архивах, нашел, а теперь не делится им ни с кем. Так же ресторация предлагала гостям праздника щи на крапиве на хлебной закваске и с разварной говядиной.

Андрей Мытник, шеф-повар и основатель кафе урбанистической кухни Urban Grill из Бийска для бургеров  и стейков использует мраморную говядину, которую выращивают на Алтае.

В агропоселении Басаргино готовят из продуктов, выращенных и созданных на территории поселения. Мясо, молоко, сыр — там все свое. На празднике Басаргино представляли хлебные кармашки с томленным мясом яка и соусом из козьего сыра, бургеры с мясом марала, охотничьи колбаски из марала. Блюда пришлись гостям по вкусу — например, продажу хлебных кармашком пришлось остановить — на такой большой поток голодных туристов 1 мая они не рассчитывали. Маралятиной гостей края угощать будут и в гостиничном комплексе "Золото Алтая", его представитель Галина Маслова в разговоре с журналистами особое внимание обратила на  томленного марала в сливочно-грибном соусе, картофель по деревенски и таежный десерт, который состоити из меда, кедровых орехов и брусники.

Напомним, средства размещения повышенной комфортности в Алтайском крае полностью выкуплены или забронированы туристами на весь летний сезон. Поэтому угощать изысканными блюдами алтайской кухни алтайским турцентрам будет кого.

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Автор:
Мария Власова SMM 27-18-16

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