Власти Алтайского края ответили на заявление о "захвате" партии

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал заявление бывшего лидера партии "Зелёные" Анатолия Панфилова о "рейдерском захвате" партии, который якобы осуществили, в том числе при содействии "административного аппарата региона".

"Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин 19 мая, после публикации письма Панфилова в СМИ, побеседовал с руководителем региональной организации "Зелёных" Владимиром Кирилловым, – приводит слова Негреева "Политсибру". – Он заявил, что никто из правительства края не вмешивался и не вмешивается в дела партии. Со всеми партиями, действующими на территории края, у правительства выстроены конструктивные отношения".

Отметим, что Анатолия Панфилова, возглавлявшего "Зелёных" с момента основания партии в 1993 году, 15 мая решением делегатов внеочередного съезда сместили с руководящей должности.

Панфилов своё смещение не признаёт, называя его нелегитимным. Его претензия к властям Алтайского края, выраженная в открытом письме губернатору, заключается в том, что они якобы препятствуют участию делегатов в "легитимном съезде", который, по словам политика, запланирован на 21 мая.

"25 мая 2021 года представители нашей партии участвуют в 33-м совете Европейской партии зелёных, и если информация о вмешательстве органов государственной власти в деятельность политической партии "Российская экологическая партия "Зелёные" дойдёт до руководства европейских зелёных, это вызовет международный конфликт", – пригрозил Панфилов.

Ранее алтайские власти поневоле оказались участниками другого скандала. Его устроила продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки. Москвичи проиграли аукцион на трансляцию второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле и решили вообще отказаться от освещения этого события. Канделаки отправила публичное письмо губернатору Виктору Томенко. Власти региона ответили, что всё в рамках закона, и это подтвердили в ФАС. А министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пригласил Канделаки в гости и пообещал отправить ей SMS.