Полицейского из уволили за распространение видео с опроса казанского стрелка

Сотрудника полиции из Казани уволили за распространение фото и видео опроса 19-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовой стрельбе в школе № 175. Его непосредственного руководителя привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщает "Интерафкс" со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану, 11 мая в интернет были выложены фото и видеозапись допроса в отделе казанской полиции "подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления". МВД по Татарстану провело служебную проверку, по результатам которой сотрудник, распространивший материалы, был уволен.

Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.

После массового убийства со стрельбой в казанской гимназии президент России Владимир Путин отдал ряд поручений. В частности глава государства дал указание разработать новое положение о гражданском оружии.