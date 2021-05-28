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Скульптуру медвежонка Глаши установили в барнаульском зоопарке

, ИА "Амител"
Металлическую копию питомца отлили в Челябинской области
Фото: instagram.com/sergeipisarev2

Фото: instagram.com/sergeipisarev2

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев рассказал о необычном пополнении. В зверинец прибыла металлическая скульптура местной знаменитости – медвежонка Глаши. Копию питомца отлили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, расположенном в Челябинской области.

"Глаша для нас стала символом спасения, любви и счастья в трудный год пандемии, – написал на своей странице в Instagram Сергей Писарев. – Спасибо директору завода, нашему земляку, выпускнику школы № 105 Владимиру Киселеву, скульптору из Санкт-Петербурга Ярославу Баркову. Теперь живая Глаша будет любоваться своим отражением в скульптуре".

Напомним, бурый медвежонок стал новым постояльцем зверинца весной 2020 года. Его нашли в дикой природе. Он был истощён, а медведицы не было рядом, в связи с чем эксперты пришли к выводу, что она могла погибнуть. Новичку барнаульского зоопарка дали имя Глаша.

Спустя всего несколько недель медвежонок вместе с волонтёрами из проекта "Михутка" на кране посетил детей, находящихся на лечении в алтайской детской краевой больнице.

Затем сотрудники барнаульского зоопарка пришли на избирательный участок с Глашей. Игривый зверь внёс свои коррективы в местную планировку. Сначала Глаша, как положено, посетила стойку с антисептиком и индивидуальными защитными наборами, а уже потом пошла голосовать. Успела медведица и пошалить: несколько предметов со стола отправились на пол.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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