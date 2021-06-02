Главврач алтайской больницы похвасталась тем, что сократила зарплаты сотрудников

Главврач Завьяловской ЦРБ во время совещания с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым рассказала о том, что сократила зарплаты сотрудникам из-за долга. Об этом сообщает Mash Siberia.
Когда Попов на совещании вспомнил о прошлогоднем долге учреждения в пять миллионов, руководитель больницы представила ему свои методы решения проблемы.
Во-первых, из учреждения уволили пять уборщиц. Во-вторых, водителей ФАПов перевели на полставки. Кроме того, зарплата всех остальных сотрудников за последнее время снизилась на 3-5 тысяч рублей.
Как отмечает издание, из больницы уже уволились не меньше десяти человек.
Ранее сообщалось, что главврач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. Лексенкова занимала должность руководителя центра с марта 2019 года, переехав в Барнаул из Красноярска. По каким причинам главный врач решила уволиться, в ведомстве не уточнили.
Комментарии
Умница.
Она вообще хоть думает, чем хвастается?
Вот вам 100 рублей из заработанных вами 500р, купи килограмм икры, а сдачу принеси обратно.
Вот такие задачи во всей Володиной вертикали власти
Почему похвасталась? Просто не скрывает творящуюся дичь.
Выслуживается. Наверное получит еще повышение. Благое дело делает, такие в команде нужны.
Да как так-то??? Как так можно??? эти хохлы с пиндосами совсем обнаглели!!! и здесь России нагадили
Как было в минобре - откусывали от годового бюджета школ 5-10% за утверждение. Так и здесь видимо, а люди почему расплачиваются ??? Как бюджетное учреждение может быть убыточным!!!!????
Вы спрашивали как убивается медицина в крае?? ВОт так и убивается..