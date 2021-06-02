Главврач алтайской больницы похвасталась тем, что сократила зарплаты сотрудников

Главврач Завьяловской ЦРБ во время совещания с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым рассказала о том, что сократила зарплаты сотрудникам из-за долга. Об этом сообщает Mash Siberia.

Когда Попов на совещании вспомнил о прошлогоднем долге учреждения в пять миллионов, руководитель больницы представила ему свои методы решения проблемы.

Во-первых, из учреждения уволили пять уборщиц. Во-вторых, водителей ФАПов перевели на полставки. Кроме того, зарплата всех остальных сотрудников за последнее время снизилась на 3-5 тысяч рублей.

Как отмечает издание, из больницы уже уволились не меньше десяти человек.

Ранее сообщалось, что главврач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. Лексенкова занимала должность руководителя центра с марта 2019 года, переехав в Барнаул из Красноярска. По каким причинам главный врач решила уволиться, в ведомстве не уточнили.