Россияне готовы помогать бедным за счет увеличения налогов

Россияне согласились на высокие налоги, но только в том случае, если деньги от них будут направлены на помощь бедным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ВЦИОМ.

Под поддержкой люди понимают большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. За такой вариант проголосовало 54% опрошенных. При этом 28% россиян считают, что налоги должны быть как можно меньше.

83% россиян считают, что шкала налогообложения должна быть прогрессивной. Чем богаче человек - тем больше он должен платить.

Ранее сообщалось, что 36% россиян назвали действующие налоги чрезмерными.