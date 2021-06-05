В школах Алтайского края с нового учебного года заработает "антибуллинговая" программа

Антибуллинговая программа заработает в каждой школе Алтайского края уже в новом учебном году, сообщил на пресс-конференции журналистам министр образования региона Максим Костенко. Он отметил, что издевательства учеников друг над другом в школах – недостаток внимания к проблемам детей со стороны педагогов.

"Образовательная организация по закону несёт ответственность за безопасность детей, пока они находятся на территории школы. Педагоги должны знать, что происходит с детьми во время занятий и перемен. Школа должна создавать комфортные и безопасные условия для каждого ученика", – подчеркнул министр образования.

С начала учебного года каждая школа должна составить паспорт психологической безопасности. В нём будут отмечены все "укромные" уголки на территории образовательного учреждения, где дети могут гипотетически совершить преступления в отношении сверстников. Реестр "уголков" необходим, чтобы оснастить школы большим количеством камер видеонаблюдения, чтобы отслеживать и предотвращать на корню конфликтные ситуации.

"Помимо этого, все педагоги будут посещать обучающие тренинги по взаимодействию с детьми в конфликтах и созданию в классах дружелюбной обстановки. Каждый педагог должен будет составлять план обязательных воспитательных мероприятий, которые он будет проводить с учениками в течение учебного года", – добавил Максим Костенко.

Он отметил, что на сегодняшний день нет отдельной финансовой поддержки для антибуллинговых программ, как и нет специальных кадров, которые будут отвечать за воспитание детей в период обучения в школах (министр образования считает, что этим должны заниматься специалисты). Поэтому пока воспитательный процесс остаётся на плечах учителей.

Ранее Министерство образования запросило у прокуратуры разрешение на дополнительную проверку барнаульской школы № 70, где произошло жестокое избиение школьницы. Напомним, 23 мая 2021 года три ученицы затащили девочку в заброшенное здание, избили и истязали её, а потом совершили действия сексуального характера. Всё это они сняли на камеру, а ролик отправили матери жертвы.