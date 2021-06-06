В Алтайском крае 6 июня потеплеет до +25°C

В Алтайском крае в воскресенье установится тёплая и солнечная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

6 июня днём температура воздуха составит от +20°C до +25°C, в Барнауле – от +21°C до +23°C. Это немного теплее, чем в субботу.

Синоптики прогнозируют утренний туман и отсутствие осадков. Ветер западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, а при порывах – до 14 метров в секунду.

Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей региона о высокой пожароопасности. В такую погоду населению рекомендуют воздержаться от разведения костров.