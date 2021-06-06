Президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру III, который установили в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи глава государства отметил важность сохранения исторического и духовного наследия России.

"Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых", – сказал он.

Путин добавил, что эпоха правления Александра III представляет собой гармоничное сочетание технологических, государственных изменений и верности традициям.

Ранее Владимир Путин удивился своим же словам середины 90-х годов об опасности наведения порядка "жёсткой рукой".