Президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру III, который установили в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.
В своей речи глава государства отметил важность сохранения исторического и духовного наследия России.
"Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых", – сказал он.
Путин добавил, что эпоха правления Александра III представляет собой гармоничное сочетание технологических, государственных изменений и верности традициям.
Ранее Владимир Путин удивился своим же словам середины 90-х годов об опасности наведения порядка "жёсткой рукой".
Комментарии
А что-же Путин во время празднования дня победы никогда не вспоминает Сталина
...идти вперёд, уверенно развиваться, достигать новых вершин можно только опираясь на уважение к своему прошлому, к своим выдающимся предкам, которые верно служили нашему народу и России.
и как это соотносится с ежегодным заколачиванием фанерками Мавзолея Ленина на День Победы ...
...он
ждем уже когда над ним самим установят памятник.