Путин рассказал о деловых отношениях с Меркель

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что у него сложились хорошие деловые отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщают "Известия".

"У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я её очень высоко ценю", – сказал Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент России добавил, что будет скучать по Меркель, после того как она покинет свой пост. Кто станет следующим канцлером Германии, Владимир Путин не знает.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о словах белорусского коллеги Александра Лукашенко о ситуации с самолётом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. По его словам, глава государства не планировал никаких операций "подобного рода".